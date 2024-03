Thomson Medical Aktie: Keine Angst!

Thomson Medical, ein Unternehmen aus dem Gesundheitspflege-Sektor, hat im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Rendite von -16,86 Prozent verzeichnet, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesundheitsdienstleister-Branche insgesamt verzeichnete eine mittlere Rendite von -15,56 Prozent, wobei Thomson Medical mit 1,3 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Thomson Medical bei 0 Prozent, was 3,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thomson Medical beträgt derzeit 86,67, was 214 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dynamik des Aktienkurses von Thomson Medical wird anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der RSI liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 43,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für Thomson Medical.