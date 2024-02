Thomasville Bancshares Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Dividendenrendite von Thomasville Bancshares beträgt 3,28 Prozent, was 135,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 17,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass Thomasville Bancshares überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 35,42, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Thomasville Bancshares-Aktie bei 63,8 USD liegt, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt von 60,99 USD als auch der 50-Tages-Durchschnitt von 62,26 USD erhalten ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Thomasville Bancshares in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.