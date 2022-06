Thomas Deininger übergibt das operative Geschäft von DEININGER CONSULTING zum 1. Juli an seinen geschäftsführenden Gesellschafter und langjährigen Mitarbeiter Joy Edwin Thanarajah

Frankfurt am Main (ots) -Generationswechsel bei DEININGER CONSULTING: Die Zukunft der Personalberatung liegt im ResearchDeininger hat die nach ihm benannte Personalberatung für Führungskräfte mit Sitz in Frankfurt 1981 gegründet. Seit Mitte der 1990er Jahre entwickelte er die osteuropäischen Märkte, und seit 2004 engagiert sich das Unternehmen erfolgreich in Asien. Die Gruppe ist ein international erfolgreicher Player mit Niederlassungen in Berlin, Frankfurt am Main, Delhi, Düsseldorf, London, Mumbai, Shanghai und Warschau. Joy Edwin Thanarajah ist seit 15 Jahren für DEININGER CONSULTING tätig und bereits seit eineinhalb Jahren geschäftsführender Gesellschafter. Er trug maßgeblich zur Weiterentwicklung des bereits 2002 gegründeten, hausinternen Research Centers bei. Dieses genießt in der Branche eine hohe Anerkennung und stellt ein Alleinstellungsmerkmal in der Suchmethodik dar. Als Vizepräsident des Deutsch-Asiatischen Wirtschaftskreises DAW e.V. in Frankfurt pflegt Joy Edwin Thanarajah zahlreiche Kontakte zu deutschen Unternehmen in Asien. "Wir begleiten seit Jahren mittelständische Unternehmen sowie Konzerne und haben viel Erfahrung darin, moderne Führungspersönlichkeiten zu finden, die krisenfest sind," betont Joy Edwin Thanarajah.DEININGER CONSULTING ist eine partnergeführte Personalberatung mit Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Polen, Indien und China. Sie begleitet hoch qualifizierte Manager sowie Führungskräfte und empfiehlt diese weltweit an erfolgreiche Unternehmen und Organisationen. Dank des 2002 entwickelten Research Centers, bietet DEININGER seinen Kunden eine hohe Qualität bei der Auswahl der Kandidat*innen sowie die Abwicklung der Suchmandate innerhalb kürzester Zeit. 1981 von Thomas Deininger in Frankfurt am Main gegründet, konzentriert sich die Gruppe mit ihrer langjährigen Expertise auf die Märkte in Europa und Asien. Die Personalberatung engagiert sich zudem in zahlreichen internationalen Wirtschaftsverbänden und -netzwerken.www.deininger.dePressekontakt:von Zitzewitz Kommunikation GmbHAnette von Zitzewitzavz@vzkommunikation.demobil +49 171 2432736Original-Content von: DEININGER CONSULTING, übermittelt durch news aktuell