Thomas Coesfeld wird Nachfolger von Hartwig Masuch als CEO von BMG

Gütersloh / Berlin (ots) -- Der Führungswechsel erfolgt zum 1. Januar 2024- Hartwig Masuch bleibt Bertelsmann langfristig als Berater verbunden; Thomas Coesfeld wird Mitglied im Bertelsmann Group Management Committee (GMC)- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe würdigt Masuchs VerdiensteThomas Coesfeld wird neuer CEO von BMG. Er wird mit Wirkung zum 1. Januar 2024 die Nachfolge von Hartwig Masuch antreten. Der Führungswechsel erfolgt im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung. Hartwig Masuch bleibt Bertelsmann als Berater verbunden. Thomas Coesfeld, seit April 2021 CFO von BMG, wird mit seinem Antritt als CEO auch Mitglied im Bertelsmann Group Management Committee (GMC), das den Konzernvorstand berät.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Hartwig Masuch hat das Musikgeschäft bei Bertelsmann und weit darüber hinaus über drei Jahrzehnte geprägt. Seit 2008 hat er die neue BMG auf der grünen Wiese aufgebaut als ein Unternehmen, das die Bedürfnisse von Künstlern und Songwritern in den Mittelpunkt stellt mit den Kernwerten Service, Fairness und Transparenz. Die neue BMG arbeitet mit vielen der erfolgreichsten Künstler und Songwriter der Welt zusammen. Ich danke Hartwig Masuch schon heute für seine Verdienste um die Musik, um BMG und um Bertelsmann - und dafür, dass er den Übergang auf seinen Nachfolger vorbereitet hat, der zum Jahresende vollzogen wird."Thomas Rabe weiter: "Ich freue mich sehr, dass mit der Ernennung von Thomas Coesfeld zum CEO die nächste Phase von BMG eingeleitet wird. In seiner bisherigen Funktion als CFO hat er die digitale Ausrichtung des Unternehmens konsequent vorangetrieben und die Boost Investitionsstrategie gemeinsam mit Hartwig Masuch bei BMG umgesetzt. Er wird gewährleisten, dass die Bedürfnisse von Künstlern, Songwritern und Rechteinhabern weiterhin im Mittelpunkt stehen. BMG stehen im Rahmen der Boost-Strategie von Bertelsmann hohe Investitionsmittel zur Verfügung. Ich wünsche Thomas Coesfeld viel Erfolg und freue mich auf die ab dem kommenden Jahr noch engere Zusammenarbeit mit ihm."Hartwig Masuch sagt: "Nach 32 Jahren bei Bertelsmann und mehr als 14 Jahren bei BMG ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, die Leitung an eine neue Generation zu übergeben. Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen bei Thomas Coesfeld und dem herausragenden, hochmotivierten weltweiten Führungsteam von BMG in besten Händen sein wird. Wie unsere Jahresergebnisse belegen werden, steht das Unternehmen kreativ und finanziell ausgezeichnet da. Ich freue mich auf einen nahtlosen Übergang bis zum Jahresende. Ich bin sicher, dass sich unter der Führung von Thomas die Kernwerte von BMG - Transparenz, Service und Fairness - weiter entwickeln und entfalten und das Unternehmen zu noch größerem Erfolg führen werden."Thomas Coesfeld erklärt: "BMG hat unter der Führung von Hartwig Masuch eine beeindruckende Wachstumsgeschichte geschrieben und sich zu einem modernen Musikunternehmen entwickelt, in dem Daten, Technologie und Services eine Schlüsselrolle spielen. Diese Erfolgsstory möchte ich gemeinsam mit dem Top-Management und den mehr als 1.000 Mitarbeitenden weltweit fortschreiben und das enorme kreative und unternehmerische Potenzial, das in der Musikindustrie steckt, für Bertelsmann heben. Musik spielt seit 1956 bei Bertelsmann. Ich freue mich darauf, dieses Erbe in die Zukunft zu führen."Hartwig Masuch ist seit der Neugründung von BMG im Jahr 2008 CEO des Bertelsmann-Unternehmensbereichs und seit 2013 Mitglied im Group Management Committee von Bertelsmann. Unter seiner Führung wuchs BMG aus dem Stand in wenigen Jahren zur Nummer vier im weltweiten Musikgeschäft. Masuch gelang es, Musiker von Weltrang für BMG zu gewinnen. Im Jahr 1991 war Hartwig Masuch von Warner Music Publishing zum damaligen Musikverlag BMG Music Publishing und damit zu Bertelsmann gewechselt, mit Verantwortung für die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem Verkauf von BMG Music Publishing verließ Masuch 2007 das Unternehmen und stand Bertelsmann beratend zur Seite, bevor er im Jahr 2008 gemeinsam mit Thomas Rabe, damals Finanzvorstand von Bertelsmann, die neue BMG aufbaute.Thomas Coesfeld war am 1. April 2021 zum Finanzvorstand (CFO) von BMG berufen worden. Er ist seitdem Mitglied der BMG-Geschäftsführung. Zuvor war Coesfeld Mitglied der Geschäftsleitung der Bertelsmann Printing Group und Chief Strategy Officer (CSO) von Mohn Media in Gütersloh. Seine Bertelsmann-Laufbahn begonnen hatte er Anfang 2016. Im Rahmen des Bertelsmann Entrepreneurs Program (BEP) war Coesfeld zunächst ein Jahr lang für Tochterunternehmen des Konzerns tätig, unter anderem für BMG und Relias in den USA. 2014 hatte Coesfeld seine berufliche Karriere nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Vallendar, Washington und Atlanta als Unternehmensberater bei McKinsey gestartet.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.