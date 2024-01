Third Coast Bancshares Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative-Stärke-Index, auch als Relative Strength Index oder RSI bekannt, wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Third Coast Bancshares ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 78,57 Punkten und deutet darauf hin, dass Third Coast Bancshares überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Third Coast Bancshares weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier also eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Third Coast Bancshares besonders positiv diskutiert. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. Größtenteils neutral war die Einstellung der Anleger an einem Tag. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf dieser Basis bekommt Third Coast Bancshares insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Third Coast Bancshares werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Diese Analyse ergibt eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der mittleren Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderungen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Third Coast Bancshares bei 17,17 USD liegt und die Aktie selbst bei 19,17 USD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,65 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 17,72 USD, was einer Differenz von +8,18 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Third Coast Bancshares also eine Gesamtnote von "Gut".