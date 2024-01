Third Coast Bancshares Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Third Coast Bancshares-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 17,23 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,88 USD weicht um +9,58 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 18 USD, was einer Abweichung von +4,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu den Einstufungen der Analysten aus Research-Abteilungen in den letzten zwölf Monaten, erhielt die Aktie der Third Coast Bancshares insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Das Kursziel liegt im Mittel bei 23 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,82 Prozent bedeutet, und somit auch als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine positive Stimmung wider, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den vergangenen Tagen mit positiven Themen rund um Third Coast Bancshares, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 85 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 45,26 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Third Coast Bancshares.