Third Coast Bancshares Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Third Coast Bancshares-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,96 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,35 USD weicht somit um +8,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,77 USD) liegt mit einem Abweichung von +9,42 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Third Coast Bancshares-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält die Aktie von insgesamt 1 Analystenbewertung ein "Gut"-Rating. Es liegen keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen vor. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 23 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 25,34 Prozent steigen könnte. Dies führt zu einer Empfehlung von "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Third Coast Bancshares-Aktie in den sozialen Medien gab. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für den Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 31,65, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,69, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie von Third Coast Bancshares.