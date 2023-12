Third Century Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Third Century beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 75 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität bei Third Century ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Third Century 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" deutlich unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Third Century mit einer Rendite von -32,97 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") um mehr als 38 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite mit 28,34 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.