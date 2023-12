Thinkific Labs Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der gleitende Durchschnittskurs der Thinkific Labs beläuft sich mittlerweile auf 2,23 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,09 CAD erreicht hat. Dies führt dazu, dass die Distanz zum GD200 bei +38,57 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 2,65 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +16,6 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Thinkific Labs wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 37,34, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Thinkific Labs für diesen Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erzeugt wird. Die Rate der Stimmungsänderung für Thinkific Labs blieb in diesem Zeitraum gleich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Thinkific Labs von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Zusammenfassend lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.