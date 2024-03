Thinkific Labs Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Thinkific Labs liegt bei 54,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, ergibt sich eine Bewertung von 47,11, ebenfalls als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Thinkific Labs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,58 CAD liegt. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 3,9 CAD (eine Abweichung von +51,16 Prozent), was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Kurs von 3,47 CAD eine positive Abweichung von +12,39 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Sentiment und Buzz um Thinkific Labs zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat getrübt war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität bleibt jedoch neutral, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit acht Tagen im grünen Bereich und nur vier neutralen Tagen. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment bezüglich der Thinkific Labs-Aktie.