Thinkific Labs Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI von Thinkific Labs 77,78, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 38,71 und erhält daher die Einstufung "Neutral". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich an drei Tagen positiv und an einem Tag neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Thinkific Labs diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Thinkific Labs-Aktie um 38,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um 18,01 Prozent und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Thinkific Labs festgestellt. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls positiv bewertet. Zusammengefasst erhält Thinkific Labs daher insgesamt ein "Gut"-Rating.