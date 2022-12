Think Tanks fordern Innovationen bei der verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien und Metallen in Afrika, West- und Zentralasien

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die Partner des Future Minerals Forum (FMF), das Development Partner Institute (DPI) und Clareo, veröffentlichen gemeinsam ein überzeugendes neues Papier, das sich mit der Bedeutung einer verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien beschäftigt. Sie fordern einen sektorübergreifenden Ansatz mit vielen Beteiligten und betonen die Rolle, die Saudi-Arabien und die weitere Region, die Afrika sowie West- und Zentralasien umfasst, bei der Förderung von Innovationen spielen können – und müssen.Im Vorfeld der zweiten Ausgabe des Future Minerals Forum (FMF) im Jahr 2023, die zwischen dem 10. und 12. Januar in Riad stattfinden wird, rufen das Development Partner Institute und Clareo die Industrie dazu auf, die enge Zusammenarbeit mit den Interessengruppen zu maximieren und voll auszubauen. In dem gemeinsamen Papier wird die Notwendigkeit standardisierter Grundsätze für Umwelt-, Sozial- und Unternehmenssteuerung (ESG) hervorgehoben, um kritische Bedenken, nicht zuletzt die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, und das Streben nach einer Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe anzugehen.Angesichts von mehr als 600 Bestimmungen zur ESG-Berichterstattung, die weltweit eingeführt wurden, betonen DPI und Clareo die Bedeutung der Arbeit von Gremien wie dem International Sustainability Standards Board (ISSB), das letztes Jahr auf der COP26 angekündigt wurde.Die Organisationen fordern die Bergbauindustrie auf, einen universellen, aber flexiblen Ansatz zu verfolgen und dabei internationale Standards zu übernehmen, aber auch die lokalen Faktoren weiterhin zu berücksichtigen. Das Modell bringt mehr Klarheit in die, wie es heißt, „derzeitigen Schwierigkeiten bei der ESG-Berichterstattung".DPI und Clareo verweisen auf die Rolle, die Saudi-Arabien nun spielen kann, um die Schaffung einer allgemein anerkannten Reihe von Prinzipien zu unterstützen, die die angemessene, erschwingliche, sichere und verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien unterstützen.DPI und Clareo sind überzeugt, dass das Königreich mit beträchtlicher Unterstützung und Engagement in diesen Fragen in der besten Position sei, ein Dreieck des Vertrauens zwischen Regierung, Gemeinden und Bergbauunternehmen zu fördern. Sie haben drei spezifische Bereiche identifiziert, in denen Saudi-Arabien den größten Einfluss ausüben kann.Peter Bryant, Vorsitzender sowohl des Development Partner Institute als auch von Clareo (spezialisiert auf ESG-Innovationen), kommt in dem Papier zu dem Schluss:„Die Bewältigung dieser Herausforderung erfordert eine Änderung der Denkweise, eine Investition in Innovation und, was am wichtigsten ist, einen Multi-Stakeholder-Ansatz, der die Ziele und Anreize der einzelnen Akteure in der Wertschöpfungskette berücksichtigt."Um mehr zu erfahren, laden Sie bitte den vollständigen Bericht über den folgenden Link herunter : https://bit.ly/3iSwWN2Omar Shereen, omar.shereen@fleishman.com, +966 50 663 0489Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1966565/Future_Minerals_Forum_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/think-tanks-fordern-innovationen-bei-der-verantwortungsvollen-beschaffung-von-mineralien-und-metallen-in-afrika-west--und-zentralasien-301701871.htmlOriginal-Content von: Future Minerals Forum, übermittelt durch news aktuell