Think Researchration Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielt die Analyse der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle, insbesondere auf lange Sicht. Dazu haben wir die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Think Research haben wir interessante Ergebnisse festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Think Research diskutiert. An sechs Tagen in diesem Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die diskutierten Themen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Think Research insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Think Research liegt nun bei 0,35 CAD, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,225 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -35,71 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,26 CAD, was einer Abweichung von -13,46 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Think Research-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Think Research.