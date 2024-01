Think Researchration Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Für Think Research wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,37 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 58,46 ebenfalls an, dass Think Research weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Think Research werden über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit für Think Research in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse ist Think Research mit einem Kurs von 0,19 CAD derzeit -17,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -38,71 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.