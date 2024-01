Thing On Enterprise Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Thing On Enterprise liegt bei 53,95. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 70 für die Thing On Enterprise, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, wird analysiert. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Thing On Enterprise-Aktie beträgt 0,87 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,75 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Thing On Enterprise eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,87 HKD weist eine Abweichung von -13,79 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Thing On Enterprise daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" zu bewerten ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Thing On Enterprise durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass der Relative Strength Index und die technische Analyse auf eine neutrale bis überkaufte Situation hinweisen, während die Anleger-Stimmung und das Sentiment auf neutralen Bewertungen beruhen. Diese Faktoren führen zu einer Gesamtbewertung der Thing On Enterprise-Aktie als "Neutral".

