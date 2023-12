Thing On Enterprise Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Thing On Enterprise von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten beiden Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aufgrund dieser Analyse und Einschätzung der Anleger-Stimmung wird Thing On Enterprise insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung bei Thing On Enterprise. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Aktie derzeit ein "Schlecht" ist. Der Kurs der Aktie liegt um -6,9 Prozent über dem Trendsignal des GD200 und um -5,81 Prozent über dem GD50. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Thing On Enterprise-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI erhalten eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Thing On Enterprise.