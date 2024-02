Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Thessaloniki Port Authority wurde in den letzten Wochen intensiv diskutiert, was zu einer mittleren Diskussionsintensität und einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral. Anleger haben jedoch positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Die Dividendenrendite von Thessaloniki Port Authority liegt mit 6,71% leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,2%, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Dividende führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Thessaloniki Port Authority-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich für die Thessaloniki Port Authority eine neutrale bis schlechte Bewertung hinsichtlich der Diskussionen, des Anleger-Sentiments, der Dividende und der technischen Analyse.