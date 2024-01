Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Thessaloniki Port Authority hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,3 Prozent, was geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thessaloniki Port Authority liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Thessaloniki Port Authority bei 13,44, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Thessaloniki Port Authority-Aktie auf Basis dieser Kriterien.