Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Thessaloniki Port Authority hat eine Dividendenrendite von 6,3 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 6 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie, da sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Thessaloniki Port Authority. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die Thessaloniki Port Authority liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an der Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Thessaloniki Port Authority war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Thessaloniki Port Authority bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".