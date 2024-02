Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Thessaloniki Port Authority wird seit geraumer Zeit in den sozialen Medien diskutiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Thessaloniki Port Authority die Einstufung "Neutral" in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Thessaloniki Port Authority veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Thessaloniki Port Authority liegt bei 55,56, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ist die Thessaloniki Port Authority im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,27 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten.