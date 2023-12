Theseus Pharmaceuticals Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Analysteneinschätzung für die Theseus-Aktie liegt bei einem Durchschnitt von "Gut" basierend auf den Bewertungen von 4 Analysten in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine aktuellen Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 7,67 USD, was einem potenziellen Anstieg um 107,77 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,69 USD) entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ist die Theseus-Aktie derzeit 24,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und wird daher kurzfristig als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200 in den letzten 200 Tagen -37,35 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Theseus-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Theseus liegt bei 63,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 19,92 und wird als Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau interpretiert. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.