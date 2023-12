Theseus Pharmaceuticals Aktie: So könnte es weitergehen!

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Theseus-Aktie wurden 4 als "Gut" eingestuft, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es gab keine Analystenupdates zu Theseus im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 7,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 101,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,81 USD) steigen könnte. Somit lautet die Empfehlung "Gut". Zusammenfassend erhält Theseus von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Theseus wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergaben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte die übliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Theseus in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Theseus im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Theseus, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Theseus liegt bei 41,38, was als "Neutral" angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 18. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Gut" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.