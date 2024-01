Theseus Pharmaceuticals Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend positive Themen dominierten an fünf Tagen die Diskussion, während an den anderen beiden Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Theseus. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), hat für Theseus einen Wert von 81,48, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 44,03 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen im letzten Jahr waren alle 4 Bewertungen "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 7,67 USD, was einem Aufwärtspotential von 93,12 Prozent entspricht. Auf Grundlage dieser Daten erhält die Theseus-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen über Theseus in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Theseus deutlich mehr diskutiert als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.