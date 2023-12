Thermon im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Der Aktienkurs von Thermon hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 59,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 13,81 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Thermon eine Outperformance von +45,52 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Thermon eine mittlere Rendite von 25,73 Prozent im letzten Jahr erzielen, was 33,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Thermon liegt bei 46,82, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird der RSI als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Thermon derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Thermon wurden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein insgesamt neutrales Bild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Thermon blieb gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Thermon die Note "Schlecht" zugeordnet.

