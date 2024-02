Thermon-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Bei Thermon wurde der RSI der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Thermon-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Thermon weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Thermon also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen bezüglich Thermon untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Dividende. Die Dividendenrendite von Thermon beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,01 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Thermon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,7 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche jedoch um 403,85 Prozent gestiegen, was darauf hinweist, dass Thermon eine Underperformance von -361,15 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Thermon mit einer Rendite von 242,72 Prozent um 200,02 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.