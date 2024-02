Thermon Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Thermon-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 59,74 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung der Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Thermon ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In den letzten zwei Wochen wurde Thermon von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch die überwiegend negativen Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Thermon im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,27 Prozent erzielt, was 242,29 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie sogar 405,86 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.