Thermon Aktie: In selten guter Lage!

Die Thermon-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses basiert. Dieser Wert liegt aktuell bei 28,34 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,84 USD liegt, was einer Abweichung von +8,82 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 28,93 USD zeigt eine Abweichung von +6,6 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Thermon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,27 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -51,06 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Thermon mit 42,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 16 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die langfristige Meinung von Analysten führt ebenfalls zu einer positiven Einschätzung der Thermon-Aktie, da sowohl die durchschnittliche Empfehlung als auch das Kursziel der Analysten auf ein "Gut"-Rating hindeuten.

Insgesamt wird die Thermon-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien als "Gut" eingestuft.