Thermon Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Thermon-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 26,24 USD. Der letzte Schlusskurs von 31,58 USD weicht somit um +20,35 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,64 USD) weist eine Abweichung von +6,55 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Thermon liegt der RSI7 bei 33,46 Punkten und der RSI25 bei 49,49 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da eine erhöhte Aktivität, jedoch kaum Änderungen in der Stimmungsraten festgestellt wurden.

Im Branchenvergleich erzielte die Thermon-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,32 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt sie jedoch 84,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 176,83 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.