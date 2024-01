Thermon Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Thermon: Aktienanalyse zeigt schlechte Bewertung in verschiedenen Kategorien

Die aktuelle Analyse der Thermon-Aktie zeigt, dass das Unternehmen in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung erhält. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Thermon mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Auch das Anleger-Sentiment für die Thermon-Aktie ist negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Thermon. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Thermon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,09 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 2308,49 Prozent, was eine Underperformance von -2255,4 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Thermon deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt zudem, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thermon bei 19 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 31 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Thermon nur 19,45 Euro zahlt, was 38 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Auf Grundlage des KGV wird die Thermon-Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Thermon eine schlechte Bewertung in verschiedenen Kategorien, was Anleger und Investoren berücksichtigen sollten.

