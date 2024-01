Thermon Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Aktie von Thermon bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Elektrische Ausrüstung. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 16,95 Prozentpunkten. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf Thermon wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden.

Analysten haben auch die Kommentare und Befunde zu Thermon auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einschätzung "Gut" für die Aktie führt.

In den letzten 12 Monaten hat Thermon eine Performance von 53,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 2308,31 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2255,22 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 1382,77 Prozent, wobei Thermon 1329,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.