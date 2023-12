Thermo Fisher Scientific Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Thermo Fisher Scientific wird von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 29,82, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 103,95 einer Unterbewertung von 71 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, obwohl in jüngster Zeit vermehrt negative Themen über Thermo Fisher Scientific diskutiert wurden. Dennoch gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) lässt sich feststellen, dass Thermo Fisher Scientific aktuell überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Diese Indikatoren führen zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen festgestellt. Insgesamt erhält Thermo Fisher Scientific daher eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium.

Insgesamt wird Thermo Fisher Scientific aufgrund der fundamentalen, Anleger- und technischen Indikatoren als attraktive Anlage mit einer "Gut"-Bewertung empfohlen.