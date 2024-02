Thermo Fisher Scientific Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Aktie der Thermo Fisher Scientific wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 7 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Einstufungen bewertet. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein positives Urteil. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 599,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 548,57 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 9,33 Prozent hin, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche konnte Thermo Fisher Scientific in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,29 Prozent erzielen, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -10,94 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 1,5 Prozent verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Thermo Fisher Scientific. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Allerdings wurde über das Unternehmen mehr diskutiert als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einer positiven Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thermo Fisher Scientific mit einem Wert von 32,49 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 101,03. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für die Aktie der Thermo Fisher Scientific.