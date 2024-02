Thermo Fisher Scientific Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Thermo Fisher Scientific-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 518,02 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 547,84 USD weicht somit um +5,76 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (536,1 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,19 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Thermo Fisher Scientific-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Thermo Fisher Scientific ist derzeit besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch 3 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Thermo Fisher Scientific insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose von 599,75 USD für das Wertpapier ergibt laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 9,48 Prozent, was eine weitere "Gut"-Empfehlung darstellt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Thermo Fisher Scientific demnach gemäß der unterschiedlichen Analysen eine insgesamt "Neutral"-Bewertung.