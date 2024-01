Thermo Fisher Scientific Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die Thermo Fisher Scientific-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 520,84 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 537,36 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +3,17 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 derzeit 486,47 USD, was einen Abstand von +10,46 Prozent bedeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Thermo Fisher Scientific liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 29,99 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut" für Thermo Fisher Scientific.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass die Aktivität rund um Thermo Fisher Scientific durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflegebranche hat die Thermo Fisher Scientific-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,36 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 21,07 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.