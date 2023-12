ThermoGenesis Holdings wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation zu setzen. Die Thermogenesis-Aktie wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 94,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 83,17, dass die Aktie überkauft ist, und wird daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Thermogenesis wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was dazu führt, dass Thermogenesis insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Thermogenesis veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Thermogenesis mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (88,69 %). Aufgrund dieser Differenz von 88,69 Prozentpunkten wird die Ausschüttung als niedrig bewertet und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Thermogenesis basierend auf dem RSI, der Stimmungslage und dem Anleger-Sentiment.