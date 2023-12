ThermoGenesis Holdings Aktie: Was für eine Niederlage!

Thermogenesis: Analyse ergibt "Schlecht"-Bewertung in verschiedenen Bereichen

Die Thermogenesis-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung erhalten, wie aus einer Analyse hervorgeht. Der Bereich Dividende fällt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör mit 0 % deutlich niedriger aus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt negative Ergebnisse. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 94,59 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Ebenso ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 83,17 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1,54 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Schlusskurs von 0,54 USD weicht um 64,94 Prozent ab, was zu einer eindeutigen "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Auch das Anleger-Sentiment fällt negativ aus, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den negativen Themen rund um Thermogenesis beschäftigt hat. Diese Faktoren führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Thermogenesis in verschiedenen Bereichen, was Anlegern zu denken geben sollte.