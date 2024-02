ThermoGenesis Holdings Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Dividendenrendite von Thermogenesis liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche ergibt sich eine Differenz von -91,45 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Thermogenesis-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Thermogenesis-Aktie ist positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Thermogenesis. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thermogenesis-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 21,5 eine Überverkaufssituation, wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Thermogenesis-Aktie über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Thermogenesis daher in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".