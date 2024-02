Thermal Energy Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie, insbesondere wenn es um Sentiment und Buzz geht. Bei Thermal Energy wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an zehn Tagen dominierten, und nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf Thermal Energy, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Thermal Energy als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Mit einem KGV von 16,09 liegt die Aktie insgesamt 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Thermal Energy führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, basierend auf einem Niveau von 83,33. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, mit einem Wert von 45. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".