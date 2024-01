Thermal Energy Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Die Thermal Energy-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 31,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Thermal Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,35 auf, was 31 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,97. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Thermal Energy wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer positiven Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Thermal Energy eine Dividende von 0 % aus, was 2,52 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt ergibt sich für Thermal Energy eine neutrale bis positive Bewertung in Bezug auf die verschiedenen Analysepunkte.