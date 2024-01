Therma Bright Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Diskussionen über Therma Bright in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren gehäuft, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Therma Bright bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie momentan einen längerfristigen Durchschnitt von 0,05 CAD hat, während der letzte Schlusskurs bei 0,025 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,03 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Therma Bright somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -80 Prozent erzielt, was 60,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -8,31 Prozent, wobei Therma Bright aktuell 71,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Daher bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Therma Bright im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,02 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,02 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Insgesamt zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien eine positive Anlegerstimmung, während die technische Analyse, der Branchenvergleich und die Dividende auf eine schlechte Bewertung der Aktie von Therma Bright hindeuten.