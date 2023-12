Therma Bright Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Therma Bright: Anleger-Stimmung und Branchenvergleich

In den letzten zwei Wochen wurde Therma Bright von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Gesamteinstufung als "Schlecht" erachtet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen registriert wurden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, bzw. die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Therma Bright liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 56,25 und bestätigt somit die Einschätzung auf "Neutral" auf diesem Niveau.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Therma Bright im vergangenen Jahr eine Rendite von -80 Prozent erzielt, was 58,23 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" (-21,77 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -13,62 Prozent, wobei Therma Bright aktuell 66,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung und eine unterdurchschnittliche Performance im Branchenvergleich für Therma Bright.