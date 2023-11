Therma Bright Aktie: Wann tut sich was?

Therma Bright wird als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Durchschnitt der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör Branche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 281,88, was einem Abstand von 432 Prozent zum Branchen-KGV von 52,96 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Therma Bright eine Performance von -80 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -14,03 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -65,97 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor war die Performance mit -22,81 Prozent unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz um Therma Bright wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass Therma Bright derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für Therma Bright auf fundamentaler und technischer Basis.