Therma Bright Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Therma Bright hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche wird deutlich, dass die Therma Bright-Aktie in dieser Hinsicht unterperformt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Bereich Fundamentalanalyse wird Therma Bright als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 281,88 liegt die Aktie 229 Prozent über dem Branchen-KGV von 85,64. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In den letzten 12 Monaten erzielte Therma Bright eine Performance von -80 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -8,65 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -71,35 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite der Aktie mit -21,66 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.