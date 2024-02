Therma Bright Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Therma Bright hat sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage gezeigt, weshalb die Aktie von uns mit "Schlecht" bewertet wird. Gleichzeitig gab es jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Therma Bright daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 281,88, was 219 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Therma Bright auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Therma Bright-Aktie bei 0,04 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD deutlich darunter liegt (-50 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Therma Bright somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,02 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent Abweichung). Auf dieser Grundlage ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Therma Bright. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Diskussionen überwogen an fünf Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anlegerunterhaltungen konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Therma Bright. Als Resultat bewerten wir die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.