Therma Bright Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Dividendenrendite von Therma Bright beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik neutral.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Therma Bright-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,025 CAD lag, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-16,67 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Therma Bright einen Wert von 50 für sowohl RSI7 als auch RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Das Gesamtranking lautet somit "Neutral" auf Grundlage des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Therma Bright liegt derzeit bei 281, was bedeutet, dass die Börse 281,88 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 413 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 54 im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.