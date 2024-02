Therma Bright Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Therma Bright-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,8 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Therma Bright mit 281,88 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 92,05, was auf eine Unterbewertung hinweist. Auch in der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine negative Bewertung.

Die Stimmung rund um Therma Bright hat sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Einschätzung führt. In den sozialen Medien wurde jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf die Aktie gemessen, weshalb sie in dieser Hinsicht neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Therma Bright-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Therma Bright-Aktie in den verschiedenen Analysekategorien unterschiedlich bewertet, wobei die Stimmung und das KGV positive Aspekte aufweisen, während die Dividendenrendite und die technische Analyse eher negativ ausfallen.