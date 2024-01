Theravance Biopharma Aktie: Das macht richtig Spaß!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Theravance Biopharma untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer jedoch vor allem negative Themen rund um Theravance Biopharma in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Daher wird Theravance Biopharma hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde bei Theravance Biopharma keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Theravance Biopharma in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral". Die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Theravance Biopharma für diese Stufe daher ein "Gut".

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten liegen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Theravance Biopharma vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates zu Theravance Biopharma. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 19 USD. Dies entspricht einer Potenzialsteigerung um 63,93 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs (11,59 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Theravance Biopharma-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.

Dividende: Derzeit schüttet Theravance Biopharma niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,47 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,47 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".