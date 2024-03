Theravance Biopharma Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Theravance Biopharma wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 45,19, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 9,78 USD für den Schlusskurs der Theravance Biopharma-Aktie. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 8,64 USD, was einen Unterschied von -11,66 Prozent darstellt und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Theravance Biopharma unter dem Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Theravance Biopharma. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einschätzung für die Aktie.