Theravance Biopharma Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Theravance Biopharma wird von den Marktanlaysten kritisch bewertet, da die Dividendenrendite des Unternehmens 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Aufgrund dieser Angaben wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergab keine signifikante Veränderung und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Theravance Biopharma-Aktie als "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen haben private Anleger in sozialen Medien Theravance Biopharma überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für die Aktien und zeigt, dass die Theravance Biopharma derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 65. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".