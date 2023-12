Theravance Biopharma Aktie: Jubelschreie!

Die Theravance Biopharma-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine negative Performance gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten geführt hat. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ist aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -2,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Arzneimittel" bedeutet.

In Bezug auf den Aktienkurs weist Theravance Biopharma eine Rendite von -2,48 Prozent auf, was mehr als 11 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den letzten 12 Monaten (19,47 Prozent) liegt die Rendite von Theravance Biopharma mit 21,95 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Theravance Biopharma-Aktie derzeit mit einem Wert von 3,28 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie mit einem Wert von 27 als überverkauft eingestuft, was erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der Analystenbewertungen ein "Gut"-Rating für die Theravance Biopharma-Aktie. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen waren alle "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 70,1 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11,17 USD bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Theravance Biopharma somit eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.